كورونا يستوحش مجددا في فرنسا.. أكثر من 4000 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت فرنسا اليوم، الثلاثاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل ارتفاع متواصل في عدد الحالات اليومية تشهده البلاد مذ الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 4203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 328 ألفًا و980 حالة.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، سجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 47 ألفًا و955 حالة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، أن السلطات وضعت سبع مناطق إضافية تشمل مدنا كبرى مثل ليل وستراسبورغ وديجون، في حالة تأهب قصوى، في ظل تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن بين المناطق الإدارية الفرنسية البالغ عددها 101، يعتبر 28 قسما الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائية فيها، سعيا إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.