سجلت فرنسا اليوم، الثلاثاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل ارتفاع متواصل في عدد الحالات اليومية تشهده البلاد مذ الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 4203 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 328 ألفًا و980 حالة.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، سجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 47 ألفًا و955 حالة.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، أن السلطات وضعت سبع مناطق إضافية تشمل مدنا كبرى مثل ليل وستراسبورغ وديجون، في حالة تأهب قصوى، في ظل تسارع حالات الإصابة بكوفيد-19.
ومن بين المناطق الإدارية الفرنسية البالغ عددها 101، يعتبر 28 قسما الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائية فيها، سعيا إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كورونا يستوحش مجددا في فرنسا.. أكثر من 4000 إصابة جديدة في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.