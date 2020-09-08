"الليلة مع نديم" برنامج سياسي ساخر من الاثنين للخميس

يمكن لمتابعي دوت الخليج أن يستمتعوا بمتابعة البرنامج السياسي الساخر للإعلامي المتميز نديم قطيش عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش من الاثنين حتى الخميس.

ففي إطلالة جديدة وبلمسة إبداعية، يقدم الإعلامي نديم قطيش برنامجه السياسي الساخر "الليلة مع نديم" من يوم الاثنين الى الخميس من كل اسبوع عند الساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، أو الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش على شاشة دوت الخليج.

ويلقي قطيش، على مدار نصف ساعة تقريبا، الضوء على مختلف القضايا العربية والملفات الإخبارية بأسلوبه المميز الذي يمزج فيه بين السخرية والجدية انعكاسا لأحوال الشارع العربي.

ويتناول "الليلة مع نديم"، الذي بثت أولى حلقاته أمس الاثنين، السابع من سبتمبر، القضايا التي تهم كل شخص في الوطن العربي من منظور متجدد.

وسوف يقدم تحليلا مبسطا من خلال استضافة العديد من الشخصيات المعروفة، والتي ستقدم رؤيتها بكل شفافية للمشاهدين، مع كشف الحقائق وقراءة ما بين سطور الأخبار للتعبير عن رأي الناس ومشاركتهم أهم قضايا المنطقة وتحدياتها.. مع محاولة طرح نقاشات برؤية جديدة وعصرية وبعيدة عن التعقيد.