التحالف العربي ينجح في تدمير طائرة مفخخة للحوثيين باتجاه السعودية

ووفقا لوكالةا لأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن، تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكانت قوات التحالف، قد أعلنت أمس، الاثنين، أنها نجحت في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية.

فيما حققت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، انتصارات نوعية في جبهات الجوف والبيضاء ومأرب بمحيط العاصمة اليمنية صنعاء، على حساب ميليشيات الحوثي، فيما تواصلت المعارك في جبهات الضالع، في حين تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إفشال هجمات حوثية في الساحل الغربي لليمن.

ومن جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة للجيش والقبائل، استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في مديرية خب والشف كبرى مديريات الجوف، وأخرى على مدينة الحزم عاصمة المحافظة، التي فرضت فيها الميليشيات طوقًا لمنع السكان من النزوح، حتى تتخذهم دروعًا بشرية مع اقتراب المعارك منها.