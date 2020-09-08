وفد إماراتي يزور إسرائيل نهاية الشهر الجاري | تفاصيل

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنه من المتوقع أن يصل وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل في 22 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الوكالة، أن الزيارة تأتي ضمن اتفاقية السلام بين الطرفين الشهر الماضي والتي أعقبها زيارة وفد إسرائيلي أمريكي للإمارات.
يشار إلى أنه في يوم 13 أغسطس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق سلام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي.
ووصف ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أن اتفاق السلام تم بشكل كامل بين إسرائيل والإمارات.
كانت السعوديّة أعلنت الأربعاء الماضي عن فتح أجواءها للطائرات بشكل دائم بين إسرائيل والإمارات.
ومن المقرر أن تطلق شركة طيران "العال" الإسرائيلية، أول رحلة شحن جوي إلى دبي في 16 سبتمبر عبر طائرة من طراز "بوينج 747" ستطير إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية، وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق، حيث ستُقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة.
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