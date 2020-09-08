إسرائيل تعتقل فلسطينية تسللت عبر البحر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقاله امرأة فلسطينية تسللت سباحة إلى إسرائيل عبر شاطئ "زكيم" المحاذي لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال الجيش ، إنه سيقوم بالتحقيق وأخذ أقوالها وقد يعيدها إلى القطاع.
وأصدرت عائلة الغول الفلسطينية بغزة، بيانا لها معلنة أن السيدة مفيدة الغول 42 سنة، والتي تسكن قبالة شاطئ بيت لاهيا، تعاني من اضطرابات عقلية وظروف نفسية.
وطالبت العائلة في بيانها المنظمات الحقوقية وإسرائيل، بإعادة المرأة إلى القطاع، والأخذ بعين الاعتبار ظروفها الصحية الخاصة.
وأشارت العائلة، إلى أن المرأة المتسللة تسكن في منطقة "السيفا" وهي لا تبعد عن شاطئ زكيم أكثر من مئتي متر، وقد اعتادت المشي على الشاطئ، لافتة إلى أن ظروف اعتقالها تؤكد أن مكروها أصابها وأدى إلى ذلك.
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