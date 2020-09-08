مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انهيار سقف منزل في مدينة لاهور الباكستانية

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 4 أخرين؛ إثر انهيار سقف منزل في مدينة لاهور الباكستانية. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم "الثلاثاء" أن من بين المصابين أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين عامين و7 أعوام، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.

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