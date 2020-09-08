لامبارد يعترف: أخطأت في حق كلوب

اعترف أسطورة الكرة الإنجليزية ومدرب تشلسي حاليا، فرانك لامبارد، بأنه أخطأ في شجاره مع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الحائز على بطولة البريميرليغ في الموسم الأخير.

ودخل الثنائي في مشادة كلامية في المباراة التي جمعتهما في نهاية الموسم المنصرم، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5 أهداف مقابل 3.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، خلال اللقاء وتوجه فرانك لامبارد مسرعا إلى كلوب، وسأله كيف تم احتسابها مخالفة؟ لم يوجد بها أي خطأ، قبل أن يطالبه كلوب بالابتعاد والهدوء.

وكشف الأسطورة الإنجليزية في برنامج "ذا هاي بيرفورمانس بودكاست" أنه يشعر بالحرج من ذلك الحادث، وقال: "نعم، لقد ندمت على ذلك، وبعدما حدث ذلك، وفي اليوم التالي أرسل لي صديق المشهد في الصباح، وشعرت بالحرج قليلا"، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.

وأضاف: "شعرت أننا نقدم أداء جيدا وكان هذا أسهل يوم للفوز لليفربول على الإطلاق، ولقد فازوا بالدوري، وتقدموا بالأهداف في وقت مبكر من المباراة".

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وتابع المدير الفني لتشلسي: "حدثت أشياء قليلة من مقاعد بدلاء ليفربول، لن أخوض في التفاصيل، لكن شعوري كان أنني أريد حماية فريقي، ولم تكن لدي مشكلة في احتفال ليفربول".

واعترف لامبارد أنه لا توجد أي مشاعر كره ضد يورغن كلوب وليفربول، حيث قال: "بالتأكيد لم أقصد أي إساءة لكلوب، لأنني أحظى بإعجاب كبير بهم".

وأكمل: "لقد كان رد فعل اندفاعيا، وسأكون سعيدا عندما أرى كلوب سأضع الأمور في شكلها الصحيح".

وذكر: "أنا أهتم بعملي، وقد جاء الأمر بطريقة خاطئة، حتى أنني شرحت ذلك لبناتي عندما وصلت إلى المنزل، وسأكون صريحا للغاية، فهذه ليست المرة الأولى التي يسمعون فيها مني في اللحظة الخطأ، لذلك أحاول ممارسة ما أنصحهم به، لكنني أفترض أنه في حياة البالغين، لا تسير الأمر دائمًا بهذه الطريقة".

وعن كونه قدوة لملايين الشباب قال: "لديك الملايين من مشجعي تشلسي في جميع أنحاء العالم، سواء كنت شابا أو كبيرا، فهذه ليست الطريقة التي أحب أن أري بها نفسي".