كاليفورنيا المشتعلة.. موجات حارة غير مسبوقة واحتراق أكثر من مليونى فدان

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن 22 حريقا كبيرا على الأقل تشتعل فى كاليفورنيا حيث أدت الأحوال الجوية الجافة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل قياسى إلى إشعال الحرائق لأسابيع فى بعض المناطق.

ويؤثر قطع الكهرباء العام على 22 مقاطعة فى كاليفورنيا، وتأثر 172 ألف من عملاء شركة باسيفك للغاز والكهرباء بقطع الطاقة حتى مساء أمس الإثنين. ومن المتوقع أن تعود الكهرباء بشكل كامل بحلول مساء غدا الأربعاء.

وهناك فى الوقت الحالى 76 حريق غابات كبير عبر الولايات المتحدة وفقا للمركز الوطنى لمكافحة الحرائق، لكن كاليفورنيا ظلت الولاية الأكثر تضررا. ومن إجمالى 5 ونصف مليون فدان تم احتراقها على مستوى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، احترق أكثر من مليونى فدان فى كاليفورنيا وحدها.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية إنذارا بإشعار أحمر لمقاطعتى فينتورا ولوس أنجلوس حتى صباح الأربعاء.