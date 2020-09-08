اشتباكات حدودية جديدة بين الصين والهند

وقال الجيش الهندى فى بيان "جيش التحرير الشعبى هو الذى ينتهك الاتفاقيات انتهاكا سافرا، ويجرى مناورات عدوانية بينما يستمر التواصل على المستوى العسكرى والدبلوماسى والسياسي".

وأضاف أن جنودا صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندى فى قطاع لاداخ فى غرب الهيمالايا وعندما تصدت لهم القوات الهندية أطلق جيش التحرير الشعبى بضع أعيرة نارية فى الهواء.

وكان 20 جنديا هنديا قد قتلوا فى اشتباك مع قوات صينية فى يونيو الماضى، وهو الحادث الذى دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.