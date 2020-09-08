روسيا تسجل 122 حالة وفاة و5099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات...

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 122 شخصا، وإصابة 5099 آخرين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب آخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، توفي منذ بدء تفشي الوباء 17993 شخصا، وبلغت حصيلة المصابين 1035789 حتى الآن.
وقال المركز إن 6772 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وغادروا المستشفيات، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 850049 شخصا.
ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل فإن معدل الوفيات فيها يعتبر ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 893 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشي الوباء وتجاوز عدد المصابين 27.3 ملايين حتى الآن.
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