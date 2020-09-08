فضيحة جنسية تهز إسرائيل.. سفير يطارد حارسه بشكل إباحي ويتنقل بالبيت عاريًا

كشفت القناة 12 العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل فضيحة جنسية هزت إسرائيل متهمها الرئيسي سفير تل أبيب في إحدى الدول الأوروبية والذي استمر فى مطاردة حارسه الشخصي بشكل إباحي وظل يتنقل فى البيت عاريًا.

وأكد مصادر سياسي رفيع في إسرائيل، للقناة 12 العبري، تورط السفير الإسرائيلي في دولة أوروبية قريبة مع حارسه الشخصي، الذي يتبع لجهاز الأمن العام"الشاباك" الإسرائيلي.

وقالت القناة العبرية إن الحارس الشخصي للسفير، الذي لم يفصح عن اسمه ومكان خدمته، تعرض لمضايقات جنسية من قبل السفير، الذي شدد على أن الحديث يجري عن شكوى غير عادية وغريبة جدًا.

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وأكدت القناة أنه في الأيام الأخيرة تم تقديم الشكوى ضد السفير الإسرائيلي من قبل الحارس الشخصي الذي يرافقه والذي أكد فيها على أن السفير عمل على إبداء الملاحظات ذات الطابع الجنسي المربك، بشكل فظ، لافتًا إلى أن مفوضية خدمة موظفي الدولة باشرت بالتحقيق في الشكوى غير الاعتيادية، على حد قوله.

وتابعت أن الأيام القليلة القادمة ستتضمن التحقيق مع السفير، بخصوص الشكوى المقدمة ضد السفير من قبل الحارس بجدية بالغة وتنظر إليها ببالغ الخطورة.

وكشف المصادر المذكور أنه قبل 15 عامًا، كان السفير متورطا في قضية مشابهة، وتم التحقيق معه بنفس الشبهات، وتبين أنه فعلًا قام بأفعال غير لائقة وتم توبيخه من قبل المسؤولين عنه في الخارجية الإسرائيلية، وعلى الرغم من ذلك، فإنه واصل عمله في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي حتى وصل إلى منصب سفير في إحدى الدول الأوروبية.