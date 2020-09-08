سوريا_تحترق يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا يحفظها

تشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر في مصر والعالم العربية، #سوريا_تحترق ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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