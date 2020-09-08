روسيا تجري أكثر من 38.9 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

ذكرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ،اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 38.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد.
وأضافت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية ـ أن أكثر من 205 آلاف شخص يخضعون للإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بكورونا في روسيا .. مشيرة إلى أنه تم إجراء 202 ألف اختبار حول الاصابة بالفيروس في مختلف أنحاء روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك قد كشفت في وقت سابق، إصابة نحو 50 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدة أن نحو 50% من الأطفال عانوا بشكل خفيف من الإصابة، و 32 % بدون أعراض، و2 % فقط بشكل حاد.
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