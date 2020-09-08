اليابان تقرر إنفاق 6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا

وافقت حكومة اليابان على إنفاق 4ر671 مليار ين (32ر6 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد-19 التي تطورها شركات الأدوية حاليا، وفق ما أعلنه وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم الثلاثاء، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس.

وقالت مصادر حكومية - وفق ما أوردته جابان تايمز اليابانية - إن اليابان تخطط لتخفيف الإجراءات التي تحد من حضور الجماهير للرياضات الاحترافية والحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، وسط مؤشرات على انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وبموجب القانون الحالي، يسمح للأماكن باستقبال ما يصل إلى 50 % من طاقتها الاستيعابية أو ما يصل إلى 5 آلاف شخص.

وقالت المصادر، إن الحكومة تدرس إلغاء الحد الأقصى البالغ 5000 فرد بحلول 19 سبتمبر، على أن تناقش السلطات هذه الخطة عند اجتماع لجنة خبراء الصحة الجمعة المقبلة.

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يأتي تخفيف الإجراءات في إطار جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الوباء.

وفي السياق ذاته، كان وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا قد قال شهر أغسطس الماضي إن الحكومة قد تخفف القيود قبل نهاية سبتمبر، إذا انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل كبير.

وقالت المصادر، إن السلطات ستطالب باتخاذ تدابير شاملة لمنع عودة ظهور الفيروس وانتشار الإنفلونزا الموسمية.