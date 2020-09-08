الأمن العراقي يعلن العثور على 50 صاروخا و 300 مقذوف جنوب كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخًا و300 مقذوف، جنوبي محافظة كركوك.
ووفقا لوكالة السومرية نيوز" العراقية، أصدر الأمن العراقي بيانا قال فيه: "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، عثرت جنوبي المحافظة، على 50 صاروخًا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقًا للسياقات".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وتفتيش مناطق جنوبي كركوك.
وفي سياق أخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن تشكيل لجنة تحقيقية تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
ووفقا لـ "السومرية نيوز"، قال الكاظمي، في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، إنه "يجب الاستفادة من دروس الإمام الحسين"، مبينًا أن "العراقيين حولوا دروس التاريخ إلى مادة انتاج مجتمعي".
وأشار إلى "إنهاء المرحلة الأولى بتقصي الحقائق التي رافقت الانتهاكات ضد متظاهري أكتوبر"، مؤكدا "البدء بإحصاء الجرحى وضحايا التظاهرات لنيل استحقاقاتهم".
وأوضح الكاظمي:"لن نتوانى في تطبيق القانون ضد المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكدًا :"سنواجه الاعتداء على الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية بأشد الإجراءات القانونية".
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