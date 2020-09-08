نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا تحترق.. النيران تلتهم جبال اللاذقية وحمص وحماة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التهمت حرائق الغابات في سوريا مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السورية، ساهم ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، في انتشار الحرائق بسرعة. وتصدر هاشتاج "#سوريا_تحترق"، قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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