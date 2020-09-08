نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تطلق مبادراتها المختلفة منذ اليوم الأول لجائحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت دولة الإمارات، مبادراتها المختلفة منذ اليوم الأول لجائحة كورونا، حيث تصدت جهود أبطال خط الدفاع الأول، ودورهم الفعّال في التصدي لجائحة «كورونا»، كانت على الدوام محلّ أعلى درجات التقدير والدعم.

وجاءت المبادرات انطلاقًا من قيادة الإمارات، ومجتمعها ومؤسساتها كافة، ونهج قيادتها الرشيدة، التي تضع الإنسان وصحته وسلامته في قمة اهتماماتها، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

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وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، بأن وقفة أفراد الخطوط الأمامية، من أطباء ومسعفين وممرضين، وكل من عرّض حياته للخطر في سبيل حماية وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الخيّرة، «ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال قادمة»، فهم «أبطالنا..وسندنا وحصننا الحصين.. ودرع الإمارات الواقي».

واعتبرت انه منذ اليوم الأول للجائحة، أطلقت الإمارات مبادراتها المختلفة، ولم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة والشكر لأبطال خط الدفاع الأول؛ تقديراً للتضحيات التي يقدمونها لحماية المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة أفراده. ويأتي إعلان مكتب «فخر الوطن» عن إنشاء أول قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة في الدولة، تضم أكثر من 80 ألف مساهم في حماية وسلامة مجتمعنا، مواكباً لهذا السياق حيث سيبدأ المكتب، والهيئات المتعاونة معه، في تقديم مبادرات وبرامج دعم للعاملين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الدولة، وسيمنح المزيد من المميزات لعائلاتهم. ومن جهة أخرى، ستشكل قاعدة البيانات الجديدة هذه سجلاً مهماً، يجعل دولتنا جاهزة لأي حالة صحية طارئة، لا قدرّ الله.