بعد حل أزمة ميسي.. مهاجم ومدافع على رادار برشلونة

بدأ مسؤولو فريق برشلونة الإسباني التركيز على قائمة اللاعبين الذين سيجري التعاقد معهم استعدادا للموسم المقبل، وذلك بعد حل أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي قرر في نهاية المطاف البقاء داخل أسوار النادي الكتالوني، وعاد يوم أمس الاثنين إلى تدريبه الفردي الأول مع النادي.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإدارة الفنية للنادي بقيادة رونالد كومان وضعت مجموعة من الأسماء على رادارها في أفق التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر أن كومان يعطي الأولوية في التعاقدات للاعبين، أحدهما في مركز الهجوم والآخر في الدفاع.

وفي هذا الصدد، يستهدف برشلونة بشكل أساسي اللاعب لوتارو مارتينيز، الذي أبلغ فريقه إنتر ميلان الإيطالي رغبته في الرحيل صوب "كامب نو".

Advertisements

ولا يبدو أن الفريق الإيطالي مستعد لقبول أي عرض تقل قيمته عن 111 مليون يورو.

المهاجم ممفيس ديباي، الذي سبق له أن لعب تحت قيادة كومان في المنتخب الهولندي، يبقى هو الآخر أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

في مركز الدفاع، يجري برشلونة مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إريك غارسيا من مانشستر سيتي.

لكن حسب "ماركا"، فإن المفاوضات بين الطرفين قد تستغرق وقتا أطول للتوصل إلى اتفاق نهائي.