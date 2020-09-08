انتهاك حظر التسلح فى ليبيا.. إيريني ترصد هبوط 80 طائرة عسكرية

رصدت عملية إيريني هبوط 80 طائرة عسكرية في ليبيا منذ مايو الماضي ورفع اسطول إيريني 14 تقريرا حول انتهاك حظر التسلح على ليبيا؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

و "إيريني" هي عملية أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، في مايو الماضي، لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا ومنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

قال وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، في تصريحات صحفية إن إعلان وقف إطلاق النار فرصة جديدة للتسوية في ليبيا يجب اغتنامها، وقال إن هناك نقاطا مشتركة في إعلاني السراج وعقيلة صالح كإعادة إنتاج النفط وتصديره الأمر الذي يدعو إلى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى حقائق ملموسة.

وفي وقت سابق، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، تركيا بـ"مواصلة عرقلة جهود ناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة بهدف وقف تدفقها إلى ليبيا".

وفي سياق أخر، تنطلق اليوم، الثلاثاء، جلسة ثالثة من المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية مع احتمال تمديدها ليومين إضافيين، وسط آمال متواضعة معلقة على نتائجها من قبل عدة نواب في البرلمان الليبي.