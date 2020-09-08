الأمم المتحدة تطالب بتحقيق روسي مستقل في تسميم نافالني

دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق روسي مستقل بشأن تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وفي سياق متصل حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ألمانيا على اختيار المتحدث المسئول عن التعليقات الرسمية التي تخرج عن اليكسي نافالني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاق المعارض الروسي من غيبوبة دخل فيها بعد أن شعر بالمرض على متن رحلة داخلية روسية من تومسك إلى موسكو في 20 أغسطس، وبعد تلقيه العلاج في مستشفى أومسك، حيث هبطت الطائرة اضطراريًا، تم نقل نافالني إلى عيادة شاريته الألمانية.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ألمانيا إلى اختيار المتحدث المسؤول عن التعليقات الرسمية بشأن الوضع مع أليكسي نافالني.