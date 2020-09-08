سوريا تحترق.. النيران تلتهم غابات الساحل السوري وفرق الإطفاء عاجزة عن السيطرة

لا تزال الحرائق التي اشتعلت في غابات شرق اللاذقية السورية مندلعة لليوم الرابع على التوالي، دون القدرة على السيطرة عليها وإخمادها.

وشارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم مشاهير عبر هاشتاج #سوريا_تحترق في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في التفاعل مع الحدث، الذي اعتبروه أحد المآسي الإضافية التي حلت بسوريا بالتهام واحدة من أهم الغابات في منطقة الشرق الأوسط.

وسعت فرق الإطفاء والدفاع المدني، بكل طاقتها، للسيطرة على الحريق الكبير الذي امتد إلى ريف محافظة حماة، ولم تعرف أسباب اندلاعه وما إذا كان بسبب درجات الحرارة المرتفعة أم بفعل فاعل.

وفي الوقت الذي يزداد فيه نطاق الحريق باستمرار، تعاني سيارات الإطفاء والإسعاف من عدم القدرة على الوصول إلى مناطق الحريق، بسبب وعورة الطرق وعدم جاهزيتها لعبور المركبات.