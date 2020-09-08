لافروف: من غير المقبول تصعيد التوتر شرقي المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المقبول تصعيد التوتر شرقي المتوسط.
وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية نشترها قناة سكاي نيوز عربية: "سنعمل دائما لإيجاد حلول للمسألة القبرصية".
وتواصل تركيا استفزازاتها وتهديداتها، فقد صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد اليونان، السبت، وهددها بـ"تجارب مؤلمة" وعواقب وخيمة في الميدان أو الحوار.
وقال في كلمة خلال افتتاحه "مدينة طبية" في إسطنبول ونقلها التلفزيون "إن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".
جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم، أن أنقرة نقلت دباباتها إلى الحدود مع اليونان.
وبحسب صحيفة "هبرلار" فإن قافلتي دبابات، انتقلت من ولاية هاتاي الجنوبية مع سوريا، إلى ولاية إدرنة الحدودية مع اليونان.
كما قالت إن الدبابات التي كانت متمركزة في قضائي الريحانية وكوملو بولاية هاتاي، انتقلت ظهر السبت عبر شاحنات إلى ميناء اسكندرون.
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