أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال

الدكتور لبوزة يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمالبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ عبدالقادر باجمال الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعمل في خدمة الوطن.

وأشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد وأدواره النضالية والقيادية في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والبذل في خدمة وطنه وقضاياه العادلة وتفانيه واخلاصه في العمل من أجل تطور اليمن في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية وتحقيق وحدته والحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته العظيمة.

.. مؤكدا أن الفقيد كان من رجالات الدولة القلائل الذين تركوا بصمات جلية في فلسفتهم لإدارة الدولة كما جسد النموذج الوطني المخلص في كل محطات تقلده للمواقع القيادية في الدولة وادائه لواجباته ومسئولياته باقتدار وكفاءة ادارية وسياسية متميزة.

ونوه نائب رئيس المؤتمر في البرقية إلى مسيرة الفقيد التي تميزت بالفعل الوطني المخلص سواء اداءه قبل تحقيق الوحدة المباركة ومرورا بحضوره الاقتصادي والسياسي والتنظيمي الفاعل عقب الوحدة في مختلف المناصب التي تقلدها ومن بينها عضويته في مجلس النواب لدولة الوحدة في مايو 90م وعضو باللجنة الدائمة للمؤتمر التكميلي الرابع، وانتخابه عضوا باللجنة العامة بعد المؤتمر في 1990م ورئيس للهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1991م ثم نائب رئيس الوزراء في مايو 1994م، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية في أكتوبر 1994وكذا وزير التخطيط والتنمية في 1997م ثم نائب رئيس الوزراء وزير للخارجية في مايو 1998م ورئاسته للحكومة لثلاث فترات متتالية 2001 و2003 و2006.

وقال الدكتور لبوزة لقد جسد الفقيد باجمال على الصعيد التنظيمي داخل المؤتمر الشعبي العام في كل المواقع التي تقلدها مبادئ وقيم المؤتمر وميثاقه الوطني وسعى بشكل حثيث الى الارتقاء باداء المؤتمر السياسي والتنموي وتمثيله في كل المحطات خير تمثيل.

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واضاف: "لقد ظل الفقيد باجمال وفيا لمسيرته الوطنية المخلصة ومصالح الوطن ينبذ الغلو والتطرف محبا للتسامح والتصالح ووحديا جسورا حتى وفاته.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد عمرو وسهيل عبدالقادر باجمال، وكافة آل باجمال بمحافظتي حضرموت وشبوة، عبر الدكتور لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل..

راجياً من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمهم ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

" انا لله وإنا اليه راجعون"