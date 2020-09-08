رئيس وزراء إيطاليا: سنبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان

أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن بلاده ستبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك خلال زيارته للعاصمة اللبنانية الثلاثاء.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أن بلاده أطلقت عملية "طوارئ الأرز" لمساعدة لبنان، وذلك خلال كلمته في بيروت، خلال زيارته الرسمية التي سيلتقي فيها مسؤولين لبنانيين.
وقال كونتي: "سنبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ.. حان الوقت لبناء الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم".
وزار كونتي مرفأ بيروت واطلع على سير الاعمال في باخرة سان جوستو الايطالية التي رست في المرفأ بعد أسابيع من انفجار الميناء.
ولم يسمح إلا لطاقم إعلامي إيطالي بمرافقة رئيس الوزراء الإيطالي على متن الباخرة.
ويلتقي كونتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان ورئيسي الحكومة المكلف وحكومة تصريف الأعمال.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإيطالي بعد ظهر الثلاثاء المستشفى الميداني الإيطالي في منطقة الحدت للإطلاع على سير الأعمال هناك.
وكان عون بحث، في قصر بعبدا في بيروت، مع قائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول الوضع في جنوب لبنان بعد التمديد للقوات الدولية سنة إضافية.
وشدد الرئيس اللبناني على "أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل".
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