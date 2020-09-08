وفاة الفنانة السودانية ستونة.. صاحبة أغنية "شوكولاته"

توفيت الممثلة والمطربة السودانية، ستونة المجروس، الثلاثاء، عن 58 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة توجت بعدد من الأعمال السينمائية الشهيرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن ستونة توفيت في إحدى المصحات الخاصة بالقاهرة، إثر وعكة صحية ألمت بها، مؤخرا، واضطرت إلى دخولها العناية المركزة.
وولدت الفنانة ستونة في العاصمة السودانية الخرطوم، سنة 1962، ثم درست في كلية الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.
وبعدما قامت ستونة بدراسات في الفن والتصوير، التحقت بمعهد الموسيقى والمسرح، ثم شاركت في عدد من العروض الفنية.
أما ظهورها الفني الأول في مصر فكان عبر فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، حيث أدت أغنيتها الشهيرة "شوكولاته"، وفي تجربة أخرى، شاركت في فيلم "هالو أميركا" مع النجم عادل إمام، سنة 2000.
وفي عام 2009، جرى تكريم ستونة كأفضل مطربة شعبية في مصر، كما شاركت في عدد من المهرجانات الدولية الأخرى في ألمانيا وهولندا وفرنسا.
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