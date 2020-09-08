بعد إصابة بيرلسكونى بالفيروس.. بوتين يهديه لقاح كورونا

وبحسب صحيفة "ليبرو كوديتيانو" الإيطالية، فأن اللقاح الروسى تم استخدامه بالفعل فى موسكو فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن برلسكونى دخل 4 سبتمبر فى مستشفى فى ميلانو بسبب معاناته بالتهاب الرئة الناتجة عن فيروس كورونا.

كما أوضح طبيبه الشخصى ألبرتو زانجريلو، أن الإصابة بالتهاب الرئة تستحق العلاج المناسب وتستغرق وقتها الخاص، مشيرا إلى أن برلسكونى يعتبر مريضا معرضا للخطر نظرا إلى سنه ومشاكله الصحية السابقة منها عملية قلب مفتوح.