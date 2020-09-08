رئيس الوزراء الإيطالى: سنبقى فى الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان

وأضاف كونتى، خلال زيارته لبيروت: "حان الوقت لبناء الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم".
وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى بيروت فى زيارة تستغرق ساعات، تبدأ من ميناء العاصمة اللبنانية الذى دمره انفجار 4 أغسطس الماضى المروع، والذى تسبب بمقتل 190 شخصاً وإصابة عشرات الآلاف.
وبعد زيارة الميناء وسفينة "سان جوستو" التابعة للبحرية الإيطالية، وضع كونتى على جدول أعماله لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس البرلمان نبيه برى، رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسن دياب ومعه الرئيس الجديد مصطفى أديب، وستنتهي الزيارة فى مستشفى "طوارئ بلاد الأرز" الميدانى.
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