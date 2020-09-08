قبرص: تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية فى شرق المتوسط

وأضاف وزير خارجية قبرص، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، أنه جرى مناقشة حل أزمتى سوريا وليبيا، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد أكد على مواصلة دعمه الكامل لكل من اليونان وقبرص فى مواجهة تركيا، التى تصر على الاعتداء على الحقوق الاقتصادية للبلدين عضوا التكتل فى شرق البحر المتوسط.

وتصر تركيا على مواصلة التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز فى شرق المتوسط، بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وقبرص، ما اعتبرته البلدان استفزازًا وتصعيدًا يؤدى إلى تفجير الوضع فى المنطقة.