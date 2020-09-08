17 قتيلا و11 مفقودا نتيجة انهيار محجر رخام فى باكستان

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا فيما فُقد 11 بعد انهيار محجر للرخام في منطقة نائية بباكستان، مضيفة أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة.
وأوضح قائد شرطة منطقة مهمند، طارق حبيب، اليوم الثلاثاء، أن ما بين 40 و50 شخصا كانوا في المحجر وقت الانهيار الذي حدث مساء أمس الاثنين.
وأضاف: "عادة يعمل عدد كبير في محاجر الرخام تلك، لكن من حسن الحظ كان أغلبهم قد أنهوا عملهم بالفعل وعادوا لمنازلهم".
وأصيب 9 أشخاص في الحادث، وقال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة غلني الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من المحجر، إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة، لأن بعض العائلات نقلت جثث ذويها إلى المنازل مباشرة.
ويواصل عمال الإنقاذ وجنود في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
ويقع المحجر في منطقة مهمند بغرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان. وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى.
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