رئيس الوزراء الإيطالي من لبنان: انفجار المرفأ هز الأسرة الدولية بأجمعها

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيى كونتي، اليوم الثلاثاء،أن "العلاقات المتينة بين لبنان وإيطاليا قديمة، وإيطاليا كانت وستبقى في الخطوط الأمامية بالنسبة للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار السريعة للمناطق المتضررة جراء انفجار بيروت".

وووفقا لشكة "إل بي سي" اللبنانية، قال كونتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "حان الوقت للنظر إلى الأمام وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات كما كتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان"، معتبرا انه "تحد كبير جدا لكن بفضل السلطات اللبنانية التي يمكن ان تلتزم بمسار تجددي للمؤسسات والحكومة يصبح كل شيء ممكنا. هذه المطالب تطالب بها هيئات المجتمع المدني والمواطنون منذ زمن".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على احترام بلاده سيادة الشعب اللبناني و"ستبقى بقربه وتأمل بتأليف حكومة جديدة لتحقيق الاعمار مع برنامج اصلاحي يشمل المطالب المحقة للمواطنين".

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ورأى كونتي أنه "يجدر بناء هذا المسار لكي ينعم لبنان بمستقبل مزدهر ويعمه السلام، ولقد عبرت عن موقفي هذا لرئيس الجمهورية وسأتكلم عن هذه الاعتبارات مع سائر من سألتقيهم، وايطاليا ستساهم بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبنان. لبنان يمكن ان يعتمد على ايطاليا ودور ايطاليا في الاتحاد الاوروبي والاسرة الدولية".

واعتبر كونتي أن انفجار المرفأ هز ليس فقط لبنان بل الاسرة الدولية بأجمعها، مقدما التعازي باسم الحكومة الايطالية والشعب الايطالي، مشيرا الى ان "ايطاليا كانت في الخطوط الامامية وستبقى كذلك للاستجابة لمرحلة الطوارئ ولمرحلة اعادة الاعمار المبكر".

وأضاف: "لقد تدخلنا على الفور من خلال الدفاع المدني الايطالي وارسال المساعدات الطبية والصحية الى لبنان، وارسلنا مستشفى ميدانيا عسكريا بقدرات متطورة، كما تم ارسال فرق لفوج الهندسة في الجيش الايطالي للعمل في المرفأ".