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قصف تركي جوي ومدفعي على شمال العراق

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جددت تركيا قصفها لعدد من القرى الكردية في شمال العراق وتحديدًا بمحافظة دهوك.

وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، أن هناك "قصف مدفعي وجوي تركي على كرى كردية في محافظة دهوك العراقية".

وقبل أسبوعين من الآن، تسبب قصف تركي على قرية كاني مزني بشمال العراق بفقدان مواطن يدعى خالد عبدالرحمن حياته.

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