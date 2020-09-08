بإجمالي 81654 حالة.. الكويت تسجل شفاء 617 حالة من فيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 617 حالة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 81.654 حالة . وأكدت الكويت أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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