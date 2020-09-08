رئيس الوزراء الإيطالي: سنساهم بدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في لبنان

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه حان الوقت للنظر إلى الأمام على الرغم من المآسي وكتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي:"إيطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني ويجب ان يكون هناك برنامج إصلاحي وسنساهم بدعم استقرار والنمو الاقتصادي للبنان"