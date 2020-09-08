نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية القبرصية: تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وتواصل تركيا استفزازاتها شرق المتوسط وسط تخوفات دولية من اندلاع حرب مع اليونان وكذلك تحذيرات أوروبية وأمريكية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من العقوبات والعزلة حال الاستمرار في عمليات التنقيب غير القانونية.
وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، تشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين أثينا وأنقرة منذ إرسال أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط.
وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة ملكها، محذرة أنقرة من أي عمليات تنقيب فيها.
فيما تزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية) التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.
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