وفاة شاب بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج:- سجلت ، اليوم الاثنين ، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع اجمالي حالات الوفاة في الأردن إلى 17.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق ان الشاب المتوفي يبلغ من العمر 37 عاما ولا يعاني من اي امراض .