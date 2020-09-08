أخبار اليمن : خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والجوف

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على مأرب والجوفكثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 28 غارة على محافظتي مأرب والجوف ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 وفي مديرية حيس، وإلقاء قذائف متفجرة من طائرة تجسسية على شارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وتضمنت الخروقات تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وكيلو 16 و خمس طائرات تجسسية في الجاح وحيس، و 42 خرقاً عبر القصف الصاروخي والمدفعي و 94 خرقاً عبر الأعيرة النارية.

وأفاد المصدر بأن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية مجزر، وتسع غارات على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، واستهدف بـ 17 غارة مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الشرفة في نجران.