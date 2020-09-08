أخبار اليمن : مجدداً هجوم جوي يمني على مطار ابهاء الدولي

مجدداً هجوم جوي يمني على مطار ابهاء الدولي
عاود سلاح الجو اليمني المسير اليوم شن عمليات هجومية على مطار أبها الدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها بعدد من طائرات صماد 3 المُسيرة.
وأكد أن الإصابة كانت دقيقة ، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارها المستمر للشعب اليمني.
ولفت العميد سريع إلى أن عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار.
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