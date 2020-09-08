أخبار اليمن : مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية طويلة الأمد

مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية طويلة الأمد
ذكر علماء في هونج كونج أن مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء نشطة ومطولة رغم غياب الأعراض في الجهاز الهضمي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الباحثين بالجامعة الصينية في هونج كونج أوضحوا في بيان أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد يستمر في إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها بعد أن يتلاشى في الشعب الهوائية.
وقال العلماء إن النتائج التي نشرت في دورية "جات" الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.
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