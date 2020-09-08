وفد من تشاد يبحث مع نتنياهو تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل

وصل وفد من تشاد إلى إسرائيل، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الأمني، نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي و مستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباراتي.

وذكرت قناة كان العبرية أن الوفد سيناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين تطوير العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن اتفاقية اعتراف ثنائي وقعت بين الجانبين في عام 2019 بعد قطيعة دامت ما يقرب من 50 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نجامينا.