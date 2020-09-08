حماس تهدد إسرائيل بنقل المواجهة المقبلة إلى داخل تل أبيب

هدد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري اليوم الثلاثاء إسرائيل بنتائج غير مسبوقة إذا بدأت المواجهة أو صعدت العدوان على قطاع غزة.
وقال العاروري كما نقلت القناة 7 العبرية، إن الجبهة الداخلية بأكملها في إسرائيل ستكون جزءًا من الحملة القادمة وسيكون هناك العديد من الضحايا في صفوف الجمهور الإسرائيلي.
وأوضح أن نتائج المواجهة القادمة ستكون مختلفة عن أي حملة سابقة وستدفع إسراليل ثمنا غير مسبوق".
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