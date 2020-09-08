دقية محشي ورق العنب حضريه ولفيه بسرعة الصاروخ والطعم تحفة

طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب، يعتبر محشي ورق العنب من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير دقية محشي ورق العنب. المكونات: كيلو من الأرز البلدي. كيلو من الطماطم. كيلو من ورق العنب. ثمرتان من الفلفل الأخضر والبصل والفلفل الحار. حزمتان من الشبت الأخضر والكزبرة الخضراء والبقدونس الطازج. مكعبات من مرقة الدجاج. ثلاثة ملاعق كبيرة من الصلصة وملعقتان من السمن البلدي. ملح. عصير ليمون. زيت طعام. شوربة بط أو دجاج. ملعقة صغيرة من كلاً من الفلفل الأسود والكمون والببريكا والكزبرة والثوم والبصل الباودر وملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. خطوات التحضير: القيام بإحضار إناء ووضع فيه كمية من الزيت مع السمن وتركه لحين أن يسخن.

وضع البصل المقطع في الإناء وتركه لحين أن يصبح لونه ذهبي.

القيام بإضافة الصلصة والطماطم والشبت والكزبرة والبقدونس والنعناع والملح والفلفل الأسود وباقي البهارات إلى الخليط السابق والاستمرار في التقليب لحين أن يتوزع الخط بشكل جيد.

القيام بفرد ورق العنب ويتم وضع ملعقة من الحشو داحل كل ورقة ثم القيام بغلق الأطراف جيداً ويتم لفها على شكل أسطوانة.

القيام بإحضار وعاء خاص للتسوية ثم القيام برص المحشي بطريقة متناسقة.

القيام بإضافة الشوربة مهما كان نوعها بط أو فراخ أو لحمة لحين أن تغطي الشوربة أصابع المحشي.

يتم وضعهم على نار متوسطة لحين أن تتشرب المياه وتركه لحين أن ينضج. المكونات:خطوات التحضير:

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