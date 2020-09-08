عارضة أزياء إسرائيلية مع أخرى إماراتية لعمل مشترك في دبي .. فيديو وصور

وصلت عارضة الأزياء الإسرائيلية من أصول يمنية "ماي تاجر" إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء جلسة تصوير مشتركة مع عارضة أزياء إماراتية. ونشر موقع إسرائيل بالعربي الصور على حسابه عبر "تويتر" وارفقها بتغريدة قال فيها: "عمل مشترك في عرض الأزياء بين إسرائيل والإمارات". وعارضة الأزياء ‎الإسرائيلية ماي تاجر، اصولها مزيج من الجذور اليمنية والدانماركية. وتواجدت عارضة الأزياء الإسرائيلية في الامارات استعدادا لالتقاط صور مشتركة مع عارضة الأزياء انستاسيا المقيمة في الإمارات.

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