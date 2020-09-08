الطيران المدني السعودي: نطبق أعلى معايير السلامة العالمية

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تطبيق معايير سلامة الطيران فيما يتعلق بـمعلومات الطيران، وترخيص مقدمي خدمات (معلومات الطيران، وتصميم إجراءات الطيران، والفحص الجوي للأجهزة الملاحية والتقييم الجوي لإجراءات الطيران، وترخيص المفوضين لدراسة عوائق الطيران)، وبعد أن يتم إصدار تلك التراخيص تقوم الهيئة بزيارات تفتيشية معلنة وغير معلنة لمزودي الخدمة للتأكد من تطبيق لوائح الهيئة التنفيذية وكتابة التقارير حيالها.

كما تسعى الهيئة إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقًا لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الدولي، كما تعمل على استمرار الحفاظ على أعلى معايير السلامة في المملكة، والعمل على تحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع تطورات قطاع الطيران عالميًا، كما تقوم الهيئة بإصدار وتجديد التراخيص والاعتمادات والشهادات الخاصة بصناعة الطيران المدني وفقًا للقوانين واللوائح وبما يضمن الامتثال للأنظمة والإجراءات، إضافة إلى إجراء فحوصات منتظمة لمراقبة وضمان أعلى مستويات السلامة الممكنة.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي من منطلق رسالتها في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية بالتفتيش المستمر على الطائرات المدنية في المطارات السعودية، إضافة إلى القيام بحملات رقابة تفتيشية مجدولة وغير مجدولة على المشغلين الجويين للتأكد من استيفائهم لمتطلبات استمرارية صلاحية الطيران، وبما يضمن تطبيق برنامج صيانة وتشغيل الطائرات حسب أعلى المعايير الدولية، ويساعد في رفع جاهزية الطائرة للتشغيل.

وتتم إجراءات إصدار شهادة صلاحية الطيران حسب الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة، وتصنف إلى نوعين: (شهادة صلاحية الطيران القياسية Standard Certificate of Airworthiness، وشهادة صلاحية الطيران الخاصة Special Certificate of Airworthiness)، كما يشترط في شهادة صلاحية الطيران القياسية أن تكون الطائرة حاصلة على شهادة طراز Type certificate معتمدة من الهيئة، وأن تكون الطائرة مطابقة للتصميم المعتمد وفي حالة تسمح للتشغيل الآمن، وأن تكون التعديلات الرئيسية على تصميم الطائرة تمت حسب شهادة طراز إضافية Supplemental Type Certificate (STC) صادرة من الهيئة أو بناء على اعتمادات هندسية مقبولة من الهيئة حسب الدليل الإرشادي AC 021-03، بالإضافة إلى الامتثال لجميع توجيهات الصلاحية للطيران Airworthiness Directives الصادرة على طراز الطائرة، والامتثال لمتطلبات صلاحية الطيران الإضافية المطلوبة حسب طبيعة التشغيل Additional Airworthiness requirements، وعلى أن تكون الطائرة مجهزة بالحد الأدنى للأجهزة والمعدات المطلوبة حسب طبيعة التشغيل.

وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بالكثير من الإجراءات الفنية قبل إصدار شهادة صلاحية الطيران، حيث يقسّم العمل إلى أربعة مراحل، بداية من المراجعة المكتبية ، ثم الزيارات التفتيشية، قبل إصدار شهادة صلاحية الطيران واعتمادها من قِبل إدارة الهيئة،