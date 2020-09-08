جوتيريش: المغرب سيكون له تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ معلنا دعمه الكامل.
ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، أصدر المتحدث الرسمي باسم جوتيريش ،ستيفان دوجاريك، بيانا أكد فيه ثقة الأمم المتحدة في أن دور المغرب سيكون له تأثير إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي.
وبدور، قال الاتحاد الأوروبي إن التزام الوفدين الليبيين بحل سلمي أمر مشجع.
وانطلقت اليوم، الثلاثاء، الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية في المغرب وسط احتمالات تمديدها ليومين إضافيين، حسبما أفادت العربية، في نبأ عاجل لها.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.
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