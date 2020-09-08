نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تك توك" تحاول جاهدة إزالة مقطع فيديو لرجلِ يقتل نفسه في المقال التالي
اللقطات، التي تم تداولها على المنصة لعدة أيام، نشأت على فيسبوك وتمت مشاركتها أيضًا على تويتر وإنستجرام.
يحظى تيك توك بشعبية كبيرة بين الشباب، وقد أفاد الكثيرون بمشاهدة الفيديو وتعرضهم لصدمة بسبب المحتوى.
قال التطبيق إنه سيحظر الحسابات التي تكرر تحميل المقاطع.
وصرح أحد القائمين على الموقع: "لقد قامت أنظمتنا تلقائيًا باكتشاف هذه المقاطع والإبلاغ عنها لانتهاكها سياساتنا ضد المحتوى الذي يعرض الانتحار أو يشيد به أو يمجده أو يروج له".
"نحن نقدر أعضاء مجتمعنا الذين أبلغوا عن محتوى وحذروا الآخرين من مشاهدة مثل هذه الفيديوهات أو المشاركة فيها أو مشاركتها على أي منصة، احتراما للشخص وعائلته."
قال فيسبوك لبي بي سي نيوز: "أزلنا الفيديو الأصلي من فيسبوك الشهر الماضي، في اليوم الذي تم بثه فيه، واستخدمنا تقنية التشغيل الآلي لإزالة النسخ والتحميلات منذ ذلك الوقت.
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