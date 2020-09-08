بأقساط ميسرة 3 سنوات على تمويل بدون كفيل بمبلغ 200 ألف ريال لدى اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية من الشركات التمويلية الهامة التى لديها أقبال عالي من المواطنين السعوديين حيث توفر تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة تصل إلى 3 سنوات ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي كما يوفر هامش ربح منافس عند طلب التمويل الشخصي بخلاف العديد من الشركات التمويلية بالمملكة العربية السعودية ويتميز التمويل الشخصي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومطابق مع تعاليم الإسلام وتابع إلى ساما المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي بالسعودية والآن يمكن لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين الحصول على التمويل الشخصي بدون هامش ربح بحد أدني للتمويل الشخصي خمسة ألف ريال سعودي وذلك عن طريق رابط التقديم على التمويل الشخصي لدى بنك الأهلي التجاري السعودي في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

مزايا الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية توفر العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين داخل أراضى السعودية ومنها توفير تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة تصل إلى 3 سنوات ويصل مبلغ التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على مميزات التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية كما يلى بالتفاصيل الجديدة

يتميز التمويل الشخصي بأنه بدون كفيل وذلك عند الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

يتميز بأنه تمويل شخصي يصل إلى مائتين ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل ويصل التمويل الشخصي إلى مائة ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل

يتميز بأنه تمويل شخصي بهامش ربح منافس

يتميز بأنه تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة تصل إلى 3 سنوات

يتميز بأنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط وأحكام التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يوفر اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين داخل السعودية ومنها توفير خدمة تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط مرنة ميسرة تصل إلى 3 سنوات ويصل مبلغ التمويل الشخصي إلى مائتين ألف ريال سعودي لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على شروط وأحكام الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية كما يلى بالتفاصيل الجديدة

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية

يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي من اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين سبعون عام

يجب أن يكون مدة العمل على الأقل 6 أشهر

يجب عليك توفير تعريف الراتب الشهري ومعترف بيه من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية والعنوان الوطني

يجب عليك توفير كشف حساب بنكي للقطاع الخاص وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

عليك إحضار نموذج أستقطاع المتقاعدين وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى اليسر للتقسيط والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

عليك القيام بالدخول على موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية

ثم عليك بعد ذلك أختيار طلب التمويل الشخصي بأقساط ميسرة لمدة 3 سنوات

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وبعد ذلك عليك حفظ وأرسال طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

سوف بعد ذلك يصل لك الرد بالموافقة أو الرفض على حسب توافق الشروط والأحكام المطلوبة وتسعي المملكة العربية السعودية علي توفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين داخل أراضى السعودية عبر الإنترنت بدون الذهاب إلي أي مكان آخر ومنها خدمة تمويل شخصي بدون كفيل بأقساط ميسرة تصل إلى ثلاثة سنوات ويصل التمويل الشخصي إلى 200 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعوديةطريقة التقديم على التمويل الشخصي لدى اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية