أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي محمد الإرياني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي محمد الإريانيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضى/ محمد حسن الارياني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيد القاضي/ عبدالمنعم محمد حسن الارياني، عضو اللجـنة العليا للانتخابات، والاستاذ/ ماجد محمد حسن الارياني- عضو اللجنة الدائمة، أمين عام المجلس المحلي بمديرية القفر، وإخوانهم، وكافة آل الارياني، بالدائرة (108) مديرية القفر، محافظة إب، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد وإسماهاته في مجال القضاء والتعليم طوال مسيرته العملية.

وعبّر الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة، بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

