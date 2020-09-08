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الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق روسى مستقل بخصوص تسميم نافالنى

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بسنت فاروق 2020-09-08 12:01 0 تبليغ

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وكانت ألمانيا اتهمت روسيا، مؤخرًا، بتسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى، مؤكدة أن الفحوص التى أجراها مختبر تابع للجيش الألمانى أثبت بشكل قاطع أن المعارض الروسى قد تسمم بسم الأعصاب العسكرى "نوفيتشوك"، وهو ما تبعه موجة واسعة من التنديدات الدولية بالحادث.

ودخل نافالنى فى غيبوبة مفاجئة وهو على متن رحلة جوية فى روسيا يوم 20 أغسطس الماضى، ويتلقى حاليًا العلاج فى ألمانيا، ويشتبه أنصاره فى أن روسيا تقف وراء تسميمه، إلا أن موسكو تنفى ذلك.

ومنذ يومين، قال الأطباء المعالجون للمعارض الروسى البارز أليكسى نافالنى فى العاصمة الألمانية برلين، إنه فاق من غيبوبته وبدأ يسترد الوعى.

 

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