روسيا : نساند قبرص والتصعيد التركى غير مقبول فى شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لقبرص، ورفضها التصعيد التركى المستمر فى شرق البحر المتوسط، قائلاً إن روسيا ستعمل دائمًا لإيجاد حلول للمسألة القبرصية.





وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره القبرصى نيكوس كريستودوليديس، فى العاصمة نيقوسيا، اليوم الثلاثاء، شدد لافروف على ضرورة ضمان سيادة قبرص وفق القرارات الدولية، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية".

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