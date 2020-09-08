سلطات أردوغان تعتقل 10 جنود أتراك بزعم انتمائهم لخصمه جولن‎

أصدرت السلطات التركية فى مدينة قونيا، اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 10 عسكريين، بزعم انتمائهم لحركة فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة إنقلابية عام 2016.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "خبر ترك"، فقد شملت قرارات الاعتقال الصادرة من قونيا بوسط تركيا، 8 ولايات أخرى، لافتة إلى أن 3 من المعتقلين مازالوا فى الخدمة، و7 سبق فصلهم عقب الانقلاب المزعوم، حيث تتهمهم النيابة التركية بأنهم ينتمون إلى "الهيكل السرى" لحركة جولن.

كما تتهم النيابة التركية المشتبه بهم بإجراء اتصالات هاتفية من الهواتف العمومية والهواتف المدفوعة مسبقا داخل القوات المسلحة بعناصر الحركة، إذ تعتبر السلطات التركية أن القيام بالاتصال أو تلقى اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التى سبقت الانقلاب المزعوم عام 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة جولن.

وتواصل حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، بزعم الاتصال بجماعة فتح الله جولن، حليف أردوغان السابق وخصمه الحالى.

وكشف وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، فى يوليو الماضى، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التى أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.

كما أعلن وزير الدفاع التركى، خلوصى آكار، أنهم فصلوا 20 ألفا و77 شخصًا من عملهم بالقوات المسلحة منذ انقلاب 2016 المزعوم، بينما تستمر التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.